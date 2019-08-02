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Роботодавці, які не підвищують заробітну плату працівникам, ризикують втратити свій бізнес, – Павло Розенко

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Роботодавці, які не хочуть платити своїм працівникам конкурентної на міжнародному ринку праці заробітної плати, ризикують втратити свій бізнес. Про це в ефірі одного з телеканалів сказав Віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко.

«Роботодавці, керівники компаній повинні зрозуміти, що ми сьогодні працюємо на абсолютно відкритому ринку праці, що ми конкуруємо сьогодні за трудовий потенціал не лише всередині країни, а і з Польщею, Німеччиною, іншими державами, де сьогодні навіть приймаються закони про залучення робочої сили з України», – зазначив він.

Віце-прем’єр-міністр закликав роботодавців берегти своїх працівників. «Якщо ви не будете збільшувати реальну заробітну плату своїм працівникам, то в умовах відкритого ринку праці ви будете втрачати трудовий потенціал, а через два-три роки будете змушені взагалі припинити свій бізнес, тому що не знайдете кваліфікованого працівника, який захоче за неконкурентну на міжнародному ринку заробітну плату давати якісну продукцію», – наголосив Павло Розенко.

Служба Віце-прем'єр-міністра України

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