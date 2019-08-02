Встановлення лічильників – це як щеплення від кору, – Геннадій Зубко

Першим кроком до енергоефективності є встановлення лічильника. Облік – це як щеплення від вірусу кору. Сьогодні – це щеплення від монополіста, який точно хоче встановити свої нормативи, вписати коефіцієнти, тобто все те, що неможливо перевірити. Про це у прямому ефірі на ТК «Еспресо» заявив Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко.

За словами урядовця, саме тому Уряд зобов’язав НАК «Нафтогаз» забезпечити встановлення лічильників. «Це стосується у першу чергу встановлення індивідуальних газових лічильників, бо 22 тисячі домогосподарств досі отримують платіжки за нормативами, що є дуже вигідним монополісту. Тому боротьба за кількість встановлених лічильників триває не перший рік. І наше завдання у 2019 році встановити 100% облік енергоспоживання», – наголосив Геннадій Зубко.

Раніше Віце-прем’єр-міністр повідомляв, що кількість встановлених будинкових лічильників на тепло за 4 роки збільшилася вчетверо – з 20% у 2014 році до 77% на кінець 2018 року.

Служба Віце-прем'єр-міністра України