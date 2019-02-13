Керівництво Мінсоцполітики взяло участь у Міжнародній конференції "Універсальні грошові виплати та виплати сім'ям з дітьми"

Заступник Міністра соціальної політики України Лариса Попова та генеральний директор Директорату сім’ї та соціальної підтримки населення Віталій Музиченко взяли участь у Міжнародній конференції «Універсальні грошові виплати та виплати сім'ям з дітьми, що триває цими днями у місті Женева, Швейцарська конфедерація. Лариса Попова виступила з доповіддю на тему "Система державної соціальної підтримки сімей з дітьми в Україні", далі наводимо текст виступу.

По-перше, хочу привітати всіх учасників конференції і подякувати організаторам за можливість бути тут і презентувати досвід України щодо системи соціальної підтримки сімей з дітьми.

Україна - держава, розташована в Центральній і Східній Європі. Населення України становить 42,2 млн. осіб. Кількість сімей, в яких виховуються діти до 18 років - 5,6 млн., а загальна кількість дитячого населення складає 7,6 млн дітей.

Видатки Державного бюджету України в 2018 році склали - близько 992 млрд. Гривень. (Близько 35,5 млрд дол США).

На державні програми соціального захисту та соціальної підтримки найбільш вразливих верств населення в 2018 році виділено 137 млрд. гривень (в тому числі на виплату соціальних допомог сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям - 52,4 млрд. грн) або 13,8% від загальної суми видатків Державного бюджету України в 2018 році.

Соціальний захист населення - один із найважливіших напрямків політики будь-якої країни.

На сьогоднішній день Україна має добре розвинену систему соціальних виплат і витрачає значні кошти на допомогу людям, які потребують державної підтримки.

Система соціальної допомоги в Україні має за мету підтримати вразливі групи населення, зокрема жінок в період вагітності і пологів, при народженні і усиновленні дитини, малозабезпечені сім'ї та одиноких батьків, сім'ї, які виховують дітей до 18 років та інші вразливі категорії.

Державна підтримка сімей розподіляється на універсальні (гарантовані) соціальні виплати на які мають право всі громадяни України, іноземці, особи без громадянства, які постійно проживають на території України, а також особи, визнані в Україні біженцями або особи, які потребують додаткового захисту і адресні допомоги малозабезпеченим сім'ям, що надаються з урахуванням сукупного доходу сім'ї, майнового стану та відповідного статусу.

Державну соціальну підтримку в Україні отримує 21,1 млн. сімей, що становить 38% від усіх сімей України, що мають дітей до 18 років (5,6 млн. сімей).

Сім'ї, в яких народжуються діти, потребують додаткової підтримки від держави, оскільки несуть додаткові витрати на створення належних умов утримання та виховання дитини, а також з огляду на те, що один з батьків втрачає можливість отримання доходу в зв'язку з необхідністю догляду за дитиною.

В Україні понад 1,1 мільйонам сімей надається державна допомога при народженні (усиновленні) дитини.

Державна допомога при народженні дитини до 1992 року надавалася згідно з постановами Уряду.

1 січня 1993 року було прийнято Закон України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми» згідно з яким державна допомога при народженні працюючим батькам виплачувалася за місцем їх роботи (за рахунок коштів Фонду соціального страхування), непрацюючим - органами соціального захисту населення (за рахунок коштів Державного бюджету).

Починаючи з 2007 року виплата державної допомоги здійснюється органами соціального захисту населення як працюють так і непрацюючим батькам за рахунок коштів Державного бюджету.

Право на отримання допомоги при народженні дитини в Україні мають всі батьки. Це право не обмежується ні видом діяльності, ні наявністю або відсутністю місця роботи. Допомога надається як громадянам України, так і іноземцям та особам без громадянства, які постійно проживають на території України.

Крім того, за батька, який здійснює догляд за дитиною до досягнення нею трирічного віку і отримує допомогу, держава платить соціальні внески для зарахування цього періоду до страхового стажу.

Загальний розмір допомоги при народженні (усиновленні) дитини становить 41 280 гривень (в доларовому еквіваленті на січень 2019 посилання - 1 474 долара США).

Допомога надається для створення належних умов для утримання дитини протягом перших трьох років його життя і виплачується одному з батьків по частинах:

- одноразово після народження (усиновлення) дитини виплачується 10 320 гривень (еквівалент 369 долара США);

- протягом трьох років - сума, що залишилася виплачується рівними частинами (по 31 долара).

Допомога при народженні дитини є цільовою і контроль за її використанням покладається на працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді або уповноважених осіб, визначених виконавчим органом ради об'єднаної територіальної громади.

Призначення державної допомоги при народженні дитини здійснюється органами соціального захисту населення на підставі поданої заяви.

Існують такі варіанти звернення за призначенням допомоги при народженні дитини:

- особисте відвідування органу соціального захисту населення за місцем проживання клієнта;

- заповнення клієнтом електронної заяви та її подача через мережу інтернет.

Урядом постійно проводитися моніторинг впливу надання допомоги сім'ям з дітьми на соціально-економічну ситуацію, зокрема на рівень бідності населення.

Незважаючи на те, що програма носить категоричний характер і спрямована на охоплення всіх дітей у віці від 0 до 3 років, вона впливає на зниження рівня бідності саме сімей з дітьми. Наприклад, у 2017 році 61,4 відсотка посібників отримали сім'ї, дохід яких був нижчим за фактичний прожитковий мінімум.

З метою забезпечення соціального захисту сімей з дітьми та підтримки розвитку відповідального батьківства Урядом України введено з 1 вересня 2018 надання батькам при народженні дитини одноразової натуральної допомоги «Вaby box».

Набір включає комплект необхідних речей для новонароджених дітей, а також інформаційні матеріали, які допоможуть батькам в питаннях кращого догляду за дитиною.

Український Уряд переконаний, що дитина з перших днів життя має отримати все необхідне, незалежно від регіону проживання або рівня матеріальної забезпеченості батьків.

Пакет малюка є безповоротною адресною соціальною допомогою і видається на кожну народжену дитину.

Крім того, з 1 січня 2019 вводиться нова програма допомоги батькам по догляду за дитиною до трьох років «Муніципальна няня».

Кожна сім'я зможе отримати часткову компенсацію витрат на оплату послуг няні, яка доглядає за дитиною до 3 років. Єдина умова - няня повинна бути працевлаштована офіційно. Щомісячна компенсація буде надаватися в розмірі прожиткового мінімуму на дітей віком до шести років.

Також з 1 січня 2019 введено новий вид допомоги для осіб, які доглядають за хворими дітьми. До встановлення таким дітям інвалідності надаватиметься вказана допомога на кожного тяжкохворого дитини в розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

За одного з батьків, який доглядає за хворою дитиною, держава буде сплачувати також соціальні внески для зарахування періоду здійснення догляду до страхового стажу для отримання пенсії.

Також держава не залишає без уваги сім'ї опікунів, піклувальників, прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу, в яких виховуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування. На кожну дитину-сироту Уряд України встановив допомогу в розмірі двох прожиткових мінімумів для дітей відповідного віку.

Для сімей з дітьми, які потребують додаткової підтримки на принципах адресності введена програма надання соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям.

Допомога малозабезпеченим сім'ям призначається сім'ї в тому випадку, якщо її дохід є меншим гарантованого мінімуму для сім'ї.

У найближчих планах є спрощення доступу батьків з новонародженими дітьми до соціальних послуг та виплат шляхом впровадження єдиної заяви за принципом дев'яти послуг за однією заявою, що має суттєво зменшити час на отримання соціальної підтримки такими сім'ями.

Міністерство соцiальної політики України