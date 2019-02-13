Минулого року Уряд підвищив соціальний захист військових, – Прем’єр-міністр

Минулий рік став роком зростання соціального захисту військових та правоохоронців – як у сегменті матеріального забезпечення, так і в сегменті покращення житлових умов. Про це сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час презентації звіту роботи Кабінету Міністрів за 2018 рік.

Глава Уряду повідомив, що минулого року закуплено 3,2 тис. квартир. Вперше виділено 1,6 млрд грн на закупівлю житла працівникам ДСНС. Введено в експлуатацію 19 гуртожитків підвищеного комфорту, понад 33 тис. земельних ділянок передано у власність учасникам АТО та ООС.

«На понад 30% зросла зарплата військовослужбовців», – сказав Прем’єр-міністр. Він також наголосив, що важливим кроком у реалізації політики безпеки й оборони стало закріплення курсу на зближення з ЄС та НАТО, активне впровадження стандартів НАТО та створення в Уряді Міністерства у справах ветеранів.

Зараз відбувається регулярне оновлення і переоснащення не тільки Збройних Сил, а й підрозділів підтримки правопорядку та порятунку громадян.

Сьогодні, 13 лютого, Прем’єр-міністр України представив звіт роботи Уряду за 2018 рік – у чіткій відповідності до вимог законодавства і в рамках виконання політики відкритості Уряду. Звіт буде переданий на розгляд до Верховної Ради України. Як зазначив Володимир Гройсман, цей звіт – це не просто перелік виконаних проектів, а своєрідна ретроспектива змін в Україні.

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України