Андрій Рева: Країна повинна жити й розвиватись, незалежно від виборів

Одна з визначальних тез, що прозвучала на зустрічі Міністра соціальної політики України Андрія Реви з представниками Світового банку на чолі з його директором у справах Білорусі, Молдови, України, регіону Європи та Центральної Азії Сату Кахконен. А прозвучало це запевнення від Міністра в контексті обговорення того, чи ускладнять подальше впровадження соціальних реформ президентські й парламентські вибори, які мають відбутись у цьому році.

Метою зустрічі став аналіз подальших перспектив підтримки Світовим банком впровадження програми монетизації субсидій; можливості вдосконалення системи адресності соціального захисту тих, хто реально цього потребує найбільше. Загалом, пані Кахконен підтримала шляхи соціальних реформ в Україні та пообіцяла підтримку в подальших прогресивних кроках.

Андрій Рева подякував керівнику представництва Світового банку за розуміння та підтримку щирого бажання України впроваджувати цивілізовані норми й соціальні стандарти розвинутих країн.

Міністерство соцiальної політики України