15. 02. 2019
04071 м. Київ, а/с 110
тел/факс (044) 207-12-58
тел.моб   (066) 346-08-46
home1 search contacts

Андрій Рева: Країна повинна жити й розвиватись, незалежно від виборів

smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon

Одна з визначальних тез, що прозвучала на зустрічі Міністра соціальної політики України Андрія Реви з представниками Світового банку на чолі з його директором у справах Білорусі, Молдови, України, регіону Європи та Центральної Азії Сату Кахконен. А прозвучало це запевнення від Міністра в контексті обговорення того, чи ускладнять подальше впровадження соціальних реформ президентські й парламентські вибори, які мають відбутись у цьому році.

Метою зустрічі став аналіз подальших перспектив підтримки Світовим банком впровадження програми монетизації субсидій; можливості вдосконалення системи адресності соціального захисту тих, хто реально цього потребує найбільше. Загалом, пані Кахконен підтримала шляхи соціальних реформ в Україні та пообіцяла підтримку в подальших прогресивних кроках.

Андрій Рева подякував керівнику представництва Світового банку за розуміння та підтримку щирого бажання України впроваджувати цивілізовані норми й соціальні стандарти розвинутих країн.

Міністерство соцiальної політики України

Back to Top
Newer news items:
Older news items:

Додати коментар

Захисний код
Оновити

Останні новини

Курси валют

 

 

Календар

< березня 2016 >
П В С Ч П С Н
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      