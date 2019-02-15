Андрій Рева провів селекторну нараду щодо впровадження надання житлових субсидій у грошовій формі

13 лютого 2019 року Міністр соціальної політики Андрій Рева провів селекторну нараду з керівниками органів місцевого самоврядування, управліннями соціального захисту населення, Пенсійного фонду України, Ощадбанку і Укрпошти щодо впровадження надання житлових субсидій у готівковій та безготівковій формах.

Під час заходу Міністр поінформував фахівців щодо тих принципових змін, які стосуються системи житлових субсидій.

Так, відповідно до Закону України «Про житлово-комунальні послуги», який було прийнято Верховною Радою України в листопаді 2017 року, визначено, що пільги та субсидії на оплату житлово-комунальних послуг з 1 січня 2019 року виплачуються споживачу у грошовій формі у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

На виконання цієї норми закону і відповідно до ухваленої Кабінетом Міністрів постанови №1176, з 1 січня 2019 року у грошовій (безготівковій) формі надаються субсидії тим домогосподарствам, які вперше звертаються за її отриманням.

"Оскільки житлова субсидія – це державна допомога на оплату житлово-комунальних послуг, важливим є те, щоб отримані громадянами кошти були спрямовані саме на оплату цих послуг. Тому постановою № 1176 встановлено механізм цільового використання бюджетних коштів, передбачених на надання субсидій населенню. Якщо сім’я ощадливо споживала енергоресурси, за результатами опалювального сезону вона зможе використати залишок коштів зекономленої житлової субсидії, який утворився станом на 1 червня на її рахунку, на свій власний розсуд, тобто монетизувати або перевести їх на відкритий нею картковий рахунок в будь-якому банку країни", - роз'яснив Міністр.

Він акцентував увагу на тому, хто і з яких питань має надавати роз'яснення громадянам:

за отриманням інформації з будь-яких питань, пов’язаних з призначенням житлової субсидії, одержувачі субсидії, як і раніше, звертаються до органів соціального захисту населення;

з питань щодо здійснених операцій на обліковому записі в Ощадбанку одержувач житлової субсидії звертається до банку, при цьому може скористатися інформаційно-роз’яснювальними послугами операторів кол-центру банку, а також матиме доступ до свого персонального кабінету на офіційному сайті Ощадбанку;

за отриманням інформації щодо спожитих послуг, нарахованих сум за послуги, розміру заборгованості (переплати) одержувачі житлової субсидії звертаються до управителів багатоквартирних будинків, об’єднань співвласників багатоквартирного будинку, виконавців комунальних послуг.

Разом із тим, урядовець зазначив про те, що механізм надання субсидій у грошовій безготівковій формі піддався критиці через те, що гроші не виплачують громадянам, і субсидії залишаються, як і раніше, безготівковими протягом року, а споживач може використати зекономлену суму тільки після завершення опалювального сезону. Тому було прийнято рішення про розроблення альтернативного механізму, а саме виплату субсидії готівкою безпосередньо одержувачам.

"Урядом на засіданні 6 лютого 2019 року прийнято постанову Кабінету Міністрів України № 62, якою визначено порядок надання субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг у готівковій формі. Того ж дня, на спеціальній нараді в Мінсоцполітики Президент України Петро Олексійович Порошенко разом з Прем’єр-міністром України Володимиром Борисовичем Гройсманом дав офіційний старт довгоочікуваній системі монетизації субсидій, тобто, готівкових виплат одержувачам", - заявив Андрій Рева.

Готівкова форма буде застосована до одержувачів, яким субсидія призначена на поточний опалювальний період починаючи з жовтня-грудня 2018 року. Це близько 4 млн домогосподарств. Вже у березні 2019 року ці домогосподарства отримають готівкові кошти у розмірі призначеної їм субсидії за лютий, у середньому це складає близько 1,5 тисячі гривень. Аналогічні виплати вони отримають у квітні (за березень) та травні (за квітень) 2019 року.

Виплата житлових субсидій у готівковій формі буде здійснюватися органами Пенсійного фонду України тим особам, які одержують пенсії (близько 70 % всіх одержувачів), і таким же шляхом, як виплачуються пенсії: або перерахування коштів на пенсійні рахунки в уповноважених банках, або виплата через поштові відділення, у тому числі з доставкою додому. При цьому виплата субсидії буде проводитись одночасно з виплатою пенсії пенсіонерам.

Особи, які не одержують пенсії, зможуть отримати готівкові кошти у будь-якому відділенні АТ „Ощадбанк” як грошовий переказ (через внутрішньодержавну платіжну систему „Система термінових переказів „Швидка копійка”) або на поточні рахунки в АТ „Ощадбанк” в будь-який зручний для себе час.

Таким чином громадяни мають самостійно контролювати своє споживання житлово-комунальних послуг і своєчасну сплату у повному обсязі підприємствам – надавачам послуг рахунків за них (а не розмір обов’язкового платежу, як було раніше).

"Для забезпечення реалізації відповідного порядку буде налагоджена інформаційна взаємодія між структурними підрозділами з питань соціального захисту населення, Мінсоцполітики, Пенсійним Фондом України та АТ „Ощадбанк” в електронному вигляді. Прошу всіх організувати належним чином роботу, у тому числі на місцях, щодо надання субсидій у готівковій формі відповідно до постанови № 62, скоординувати діяльність всіх органів, установ та організацій, задіяних у цьому процесі", - резюмував Андрій Рева.

Міністерство соцiальної політики України