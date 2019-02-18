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Павло Розенко: З 1 березня розмір пенсійних виплат зросте на 17-20%

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В результаті осучаснення пенсій їх розмір з 1 березня цього року зросте на 17-20%. Про це в ефірі «5 каналу» розповів Віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко.

Він наголосив, що з починаючи з цього року,пенсії будуть перераховуватися щорічно в автоматичному режимі. «Це одна з найголовніших позицій реформи, яку було запроваджено. Тепер, незважаючи ні на що, у березні місяці, щороку 1 березня, буде проводитися осучаснення пенсійних виплат. Це вперше за останні 5-7 років ми прийшли до такого процесу, коли можемо гарантувати осучаснення пенсій всім категоріям громадян», – зазначив Віце-прем'єр-міністр.

Павло Розенко нагадав, що багато років поспіль в Україні взагалі не проводили перерахунок пенсій. "Останнє осучаснення відбулося у жовтні 2017 року. Але треба згадати, що до цього моменту 7 років не було жодного перерахунку і осучаснення пенсій», - сказав він.

Віце-прем’єр-міністр також зауважив, що у бюджеті достатньо коштів для здійснення перерахунку пенсій. «Необхідний ресурс для підвищення пенсійних виплат є», - сказав він.

Служба Віце-прем'єр-міністра України

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