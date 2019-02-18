Жодних додаткових обмежень для отримання монетизованих субсидій немає, - Павло Розенко

Віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко наголошує, що жодних додаткових критеріїв чи обмежень для отримання субсидій у готівковій формі немає. Про це він повідомив в ефірі «5 каналу».

«Ми не вводимо жодних додаткових критеріїв і не обмежуватимемо право людей на отримання субсидій. Жодних рішень Уряду щодо скорочення кількості субсидіантів немає», - сказав він.

Павло Розенко зазначив, що монетизація субсидій – це не випадкове чи спонтанне рішення, це – кінцевий етап реформування системи субсидій, який розпочався 4 роки тому. «Коли я ще був міністром соціальної політики, і ми тільки розпочинали процес реформування системи субсидій 4 роки тому, я особисто говорив про те, що кінцевим етапом реформування системи субсидій має стати їх монетизація, коли люди будуть отримувати реальні кошти на руки і за рахунок цих коштів сплачувати за комунальні послуги», - розповів він.

Павло Розенко нагадав, що процес монетизації субсидій розпочинається з 1 березня.

Віце-прем’єр-міністр зауважив, що кожен субсидіант повинен отримати письмове повідомлення про те, у який спосіб він буде отримувати кошти. «Управління соцзахисту письмово мають повідомити усіх субсидіантів про те, у який спосіб вони будуть отримувати монетизовану субсидію. Це зобов’язання органів місцевої влади повідомити кожного субсидіанта», - сказав він, додавши, що 70% людей, які отримують субсидії, – це пенсіонери, які отримають свої субсидії разом із пенсійними виплатами – на картку «Ощадбанку» або через «Укрпошту». «Нікому не треба нікуди бігати і оформляти якісь нові документи», - підкреслив Павло Розенко.

Служба Віце-прем'єр-міністра України