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МОЗ: Вакцини та життєво важливі ліки відправлено в регіони

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Завдяки розблокуванню роботи Міністерства охорони здоров'я України вже підписано накази щодо розподілу вакцин проти поліомієліту, кору, паротиту і краснухи - найближчим часом вони будуть доставлені в медзаклади. Також в регіони відправляються ліки за більш ніж 10 напрямами державних закупівель. Серед них - препарати для дітей і дорослих онкохворих, пацієнтів, що хворіють на гепатити, мукополісахаридоз, гемофілію, серцево-судинні захворювання.

У регіони поїдуть 390 тисяч доз вакцини КПК - проти кору, паротиту і краснухи. Без урахування цієї кількості вакцин, станом на 1 лютого 2019 року в областях України було понад 1,2 млн доз вакцини. Надходження цієї партії вакцин до закладів охорони здоров'я є дуже важливим, особливо з огляду на те, що в країні триває спалах кору. Зокрема, ці вакцини будуть використані для вакцинації військовослужбовців, а також для спецоперації у Львівській області, де пропущені щеплення отримають школярі.

Також в області відправлять 954 тис. доз вакцини від поліомієліту (ОПВ). Ця поставка дозволить уникнути дефіциту вакцин.

Підписані накази й про розподіл ліків за напрямами державних закупівель «Доросла онкологія» і «Дитяча онкологія». Важливо, що хворі на рак щитоподібної залози вчасно отримають радіофармацевтичні препарати, адже строк використання цих ліків дуже стислий. Максимальний термін придатності - 21 день. Ліки прибули в Україну ще минулого тижня і були готові для розвезення у лікарні.

Ліки для хворих на туберкульоз, вірусний гепатит та на орфанні захворювання (мукополісахаридоз) вже поставлені в Україну і нарешті можуть бути надані пацієнтам.

Міністерство охорони здоров'я України

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