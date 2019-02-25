Мінімальна зарплата в Україні за останні роки зросла втричі, – Володимир Гройсман

Мінімальна зарплата в Україні за останні три роки зросла втричі – у доларовому еквіваленті з близько 50 доларів у 2016 році до 150 доларів у 2019 році. Про це сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.

«Коли наш Уряд приступив до виконання обов’язків, мінімальна зарплата була близько 50 доларів, а тепер 150 доларів. Зростання – втричі», – сказав Володимир Гройсман.

Таку ж динаміку демонструє і середня заробітна плата. Зараз у доларовому еквіваленті вона перевищує 380 доларів, хоча ще три роки тому була вдвічі меншою. «Я розумію, це теж небагато, але ми йдемо вперед, а не назад, – сказав Прем’єр-міністр. – Політика Уряду дала можливості Національному банку сформувати резерви на початок року понад 20 млрд дол. Це максимум за останні 5 років. Показник інфляції зараз менший 10%, хоча ще у 2015 році мали понад 40%».

Глава Уряду наголосив, що зараз треба продовжувати визначену політику, зберігати фінансову стабільність і посилювати зростання економіки.

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України