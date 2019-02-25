Починаємо новий етап пенсійної реформи – автоматичну індексацію пенсій, – Володимир Гройсман

Уряд України в рамках продовження пенсійної реформи починає її новий етап – запровадження автоматичної щорічної індексації виплат з метою підвищення доходів українських пенсіонерів.

Про це сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час наради з питань індексації пенсії. Участь у нараді також взяли Президент України Петро Порошенко та члени Уряду.

Учасники наради відзначили, що перші результати економічних реформ – в тому числі реформи пенсійної системи – вже відчутні. Сьогодні створені умови для переходу до вирішення не менш складного завдання, аніж протидія російській агресії: боротьби з бідністю. Економічне зростання кожен має відчути на своїй кишені. І тут українські пенсіонери потребують посиленої уваги.

Уряд, Президент, Парламент вже напрацювали низку рішень у цьому напрямку. Одне з них – механізм монетизації субсидій. А з 1 березня відбудеться індексація пенсій.

Таке підвищення надалі буде автоматичним, що повністю зніме політичний підтекст пенсійного питання.

До того ж цього року додаткову доплату отримають пенсіонери, які мають великий трудовий стаж, але повсякчас мали невеликі статки, а отже, мінімальну пенсію. Доплата буде профінансована, в тому числі, за рахунок коштів, отриманих за розмитнення автомобілів на іноземних реєстраційних номерах. «Ми починаємо новий етап у реформі пенсійної системи. В 2017 році перед нами стало завдання побудувати справедливу систему, подолати дефіцит Пенсійного фонду і уникнути підвищення пенсійного віку. Ми це зробили. І з жовтня 2017 року ми почали перерахунок пенсій, – сказав Володимир Гройсман. – Щороку в майбутньому будемо вести перерахунки пенсій, аби подолати ключовий виклик – бідність пенсіонерів».

Глава Уряду наголосив, що зазвичай рівень життя людей вимірюється рівнем життя дітей та пенсіонерів. А між ними є середній клас, який працює, отримує зарплати і сплачує податки. І ці кошти йдуть на підвищення якості життя людей похилого віку.

«Будемо йти далі. Переконаний, що з нашого боку це не перше і не останнє підвищення. Ми можемо його впроваджувати, спираючись на реальний стан економіки. Наше завдання подбати про найбідніших», – сказав Володимир Гройсман.

Довідково

Завдяки Урядовій реформі пенсійної системи вже у жовтні 2017 року близько 10 млн пенсіонерів отримали збільшення розміру пенсії в залежності від низки факторів – у тому числі від небезпеки умов праці та стажу. У 2018 році збільшення пенсій отримали військові пенсіонери. Другу хвилю підвищення Уряд здійснив у січні 2019 року.

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України