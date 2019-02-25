Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок в дії

Питання забезпечення рівності прав та можливостей жінок і чоловіків - фундаментальне завдання української влади. У вересні 2018 року Кабінет Міністрів України затвердив Національний план дій з виконання рекомендацій, викладених у заключних зауваженнях Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок, яким передбачено ряд заходів щодо подолання ключових проблем нерівності жінок і чоловіків. Документ враховує абсолютно всі сфери суспільного, економічного та політичного життя, передбачає активні кроки по розробці шляхів забезпечення та в подальшому підтримки рівності та недискримінації, запобіганні домашньому насильству та насильству за ознакою статі, вихованню толерантності та взаємоповаги.

Наразі Міністерство соціальної політики України аналізує надану міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, обласними державними адміністраціями інформацію про виконання заходів, які передбачені Національним планом на 2018 рік. З впевненістю можна стверджувати, що проведена значна робота в галузях соціальної допомоги та підтримки, освіти, охорони здоров’я, зайнятості та гідних умов праці, дозвілля та спорту, сектору безпеки та оборони.

Впевнені, що започаткована тенденція буде тривати й надалі.

Міністерство соцiальної політики України