З березня розпочнеться індексація пенсій та виплата субсидій у готівковій формі

Про це Міністр соціальної політики України Андрій Рева заявив під час наради під головуванням Президента України Петра Порошенка і за участі Прем`єр-міністра України Володимира Гройсмана.

За словами Міністра, пенсійна реформа стала важливим етапом реформування нашої країни, адже усунула зрівнялівку у пенсійному забезпеченні - з 11,5 мільйонів пенсіонерів 8,5 мільйонів мали пенсію на рівні прожиткового мінімуму.

"У жовтні 2017 році було прийнято закон, який повернув системі пенсійного забезпечення принципи соціального страхування, відповідно до яких пенсія повинна бути диференційованою і залежати від двох показників: страховий стаж і заробітна плата яку отримували люди. В результаті проведення реформи сьогодні кожен пенсіонер має ту пенсію, яку він заробив виходячи з цих двох показників. В цілому, середнє підвищення пенсій внаслідок реформи склало 561 гривню, але це не означає що усі отримали таку суму підвищення, кожен отримав надбавку визначену запровадженою єдиною формулою", - пояснив Міністр.

Він зазначив, що пенсійною реформою була передбачена автоматична індексація пенсій за новим принципом, який було закладено в самому законі. Цей принцип передбачає два основні показники: 50 відсотків рівня зростання інфляції за попередній рік, і 50 відсотків зростання середньої заробітної плати. Закон передбачав, що індексація проводитиметься щорічно, починаючи з 2019 року.

"На виконання закону про загальнообов’язкове пенсійне страхування, Урядом було визначено порядок і дату щорічної індексації, а саме з 1 березня 2019 року. Коефіцієнт збільшення показника середньої заробітної плати, доходу з якого було сплачено внески, становить 1.17. На 1 березня 2019 року пенсії будуть автоматично перераховані для 10 мільйонів 200 тисяч пенсіонерів, а середній розмір підвищення складе 255 грн. Це не означає, що усі отримають однаково 255 гривень, адже кошти розподіляються відповідно до формули. Реальне підвищення відбудеться для 8 мільйонів пенсіонерів, але підвищення не буде меншим за 100 гривень.

Урядовець також наголосив на доплаті до пенсійних виплат для тих пенсіонерів, які мають повний страховий стаж, але через малий розмір заробітку мають низьку пенсію.

"У 2019 році пропонується здійснити доплату до пенсії 1 мільйону 900 тисячам пенсіонерів у розмірі 2410 гривень. Чому саме така сума? Йдеться про додатковий ресурс, який було отримано від закону про "євробляхи", вперше в Україні шкідливе явище було повернуто на користь пенсіонерів. Таким чином, за ініціативою Президента України, кошти від розмитнення "євроблях" у повному обсязі направлені на підвищення пенсій. Звертаю увагу на те, що йдеться про підтримку для тих громадян, які мають повний страховий стаж, хто багато працював але мають низькі пенсії", - заявив Андрій Рева.

Міністр також доповів про успішне завершення першого етапу монетизації субсидій.

"Пенсійний фонд, Укрпошта і Ощадбанк уже отримали 731 реєстр отримувачів субсидій. Виплати субсидій пенсіонерам розпочнуться з 4 березня одночасно з пенсійними виплатами, а з 12 березня люди які не є пенсіонерами отримають кошти на оплату житлово-комунальних послуг у відділеннях Ощадбанку після пред'явлення паспорту та ідентифікаційного коду",- повідомив Міністр соціальної політики Андрій Рева.

Міністерство соцiальної політики України