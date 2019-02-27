Павло Розенко: Додаткові пенсійні виплати не спровокують інфляції

Додаткові виплати пенсіонерам, які отримують мінімальну пенсію та мають достатній страховий стаж, не спровокують інфляції. Про це в ефірі телеканалу «Прямий» заявив Віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко.

«Це одноразові виплати для тих людей, які мають великий страховий стаж. Це компенсація за 2015-2016 роки. Розмір компенсації складатиме 2410 гривень, і ця виплата буде розділена на два транші. Перший транш – з 1 березня, і другий транш – з 1 квітня», – пояснив Віце-прем’єр-міністр.

За його словами, додаткові виплати не провокуватимуть інфляційних процесів. «Таким чином ми збалансуємо і бюджет Пенсійного фонду, і не дамо знецінитися гривні чи спровокувати зростання цін в Україні. Це, на мій погляд, абсолютно правильне рішення – здійснити виплати у два етапи, щоб не робити додаткового навантаження на економіку України»,– додав Павло Розенко.

Служба Віце-прем'єр-міністра України