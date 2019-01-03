Індексація пенсій, монетизація субсидій та підтримка сім’ї – ключові завдання Мінсоцполітики

Проведення індексації пенсій з 1 березня і надалі в автоматичному режимі, проведення монетизації субсидій на оплату комунальних послуг, а також всебічна підтримка сім’ї, відповідального батьківства та народжуваності мають стати ключовими пріоритетами роботи Міністерства соціальної політики України на 2019 рік. Про це сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час колегії Міністерства соціальної політики України. Учасники зібрання проаналізували основні досягнення в соціальній сфері за 2018 рік та визначили перспективи розвитку.

Глава Уряду подякував працівникам соціальної сфери і високо оцінив їх роботу. «Люди звертаються до соціальних служб, коли їм потрібна допомога. І наше завдання – побудувати якісний суспільний діалог, аби людина зрозуміла, що їй підуть назустріч і допоможуть, – сказав Володимир Гройсман. – Ваша робота важлива, і ми її дуже цінуємо».

Прем’єр-міністр зазначив, що один з пріоритетів роботи Уряду в 2019 році – розвиток людського капіталу. І тут свій спектр завдань має кожне міністерство. Та ключові напрямки – це безпосередньо соціальний захист, освіта й медицина.

«Ми маємо завдання не тільки забезпечити зростання економіки, а й реінвестувати надбання економіки в якість життя людини, – додав Володимир Гройсман. – Зараз стоїть завдання забезпечити першу автоматичну індексацію пенсій – відповідно до закону, який схвалено у жовтні 2017 року. Все потрібно зробити вчасно і якісно, пояснити все людям. Далі – монетизація субсидій. Завдання – захистити і дати конкретну допомогу людині та родині, яка не має можливості заплатити повну ціну за тепло і воду».

Прем’єр-міністр знов звернув увагу на необхідність індивідуального підходу під час розгляду кожного звернення до соціальних служб, передусім щодо отримання субсидій. «Люди перебувають у різних умовах. І не все можна врегулювати постановами Уряду. І тут на передній план виходить робота спеціальних комісій (при органах соціального захисту)», – сказав Володимир Гройсман і наголосив, що разом із соціальними працівниками працювати мають і органи місцевого самоврядування, які формують тарифи на комунальні послуги.

Під час виступу Володимир Гройсман торкнувся й теми забезпечення іншими соціальними послугами – передусім житлом, санаторним лікуванням, послугами для людей з інвалідністю.

«Окреме питання – підтримка дітей-сиріт. Уявіть собі, коли людина одна, виросла в інтернаті, виходить в доросле життя – і їй немає де жити. І те, що минулого року придбали 829 квартир і передали молодим людям – це добрий крок, аби забезпечити базовими позиціями», – сказав Володимир Гройсман.

За його словами, питання підтримки дітей, сімей з дітьми та підтримки зростання народжуваності має стати ще одним пріоритетом роботи Мінсоцполітики. Для цього вже запроваджено низку програм – «Пакунок малюка», «Муніципальна няня», розбудовуються дитячі садочки. Все це має працювати у майбутньому і ставати доброю традицією українського суспільства, впевнений Глава Уряду.

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України