Прем’єр-міністр про програму субсидій: Якщо людина не має коштів заплатити за ЖКП, ми її захистимо

Урядова програма субсидій та процес їх монетизації покликані вирішити ключову мету – захистити ті домогосподарства, які за різних причин не можуть самостійно оплачувати комунальні послуги. Про це в ефірі телеканалу «Україна» сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.

Він зазначив, що монетизовані субсидії отримають всі, кому вони призначені, а це близько 3,4 млн домогосподарств.

«Субсидії – це кошти людей. Люди отримають готівку», – підкреслив Володимир Гройсман.

За його словами, орієнтовна субсидійна виплата становитиме близько 1600 грн. Кошти, які будуть зекономлені за рахунок ефективного споживання, залишаться на інші потреби родини.

«І це також буде стимулювати енергозбереження», – сказав Володимир Гройсман.

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України