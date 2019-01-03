Вартість тепла в українських містах та селищах – питання компетентності міської влади, – Прем’єр-міністр

Вартість тепла в українських містах та селищах – це пряма відповідальність місцевих органів влади і, зокрема, міських голів, адже переважна більшість котелень належить муніципалітетам і саме муніципалітети відповідальні за їх стан. Про це сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.

«Котельні в Україні – 99% – належать муніципалітетам і місцевим владам. Але наведу приклад. Місто Кам’янець-Подільський. 1 гКал там коштує 1200 грн. І це заслуга не Уряду, а міського голови. А в місті Сміла 1 гКал коштує – 2500 грн. Газ по ціні однаковий, а ціна тепла різна», – зазначив Володимир Гройсман.

І це, за його словами, також провокує неплатежі. При цьому він вкотре звернув увагу: якщо у родини є об’єктивні причини нестачі коштів на оплату комунальних послуг, Уряд має можливості такі родини захистити.

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України