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В Україні розпочалася масштабна монетизація субсидій

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Першими «живі» кошти для оплати комунальних рахунків за лютий отримають пенсіонери, які отримують пенсію 4 березня. Тим, у кого є пенсійна картка, субсидія буде зарахована туди. Тим, у кого немає, додому принесе листоноша.

Усі НЕ пенсіонери зможуть отримати свою монетизовану субсидію з 12 березня у будь-якому відділені Ощадбанку.

У платіжках за лютий субсидії відображено не буде – її видадуть на руки

Комунальні рахунки за лютий 2019 року субсидіантам надійдуть без відображення субсидії. Її у березні видадуть грошима тим, кому допомогу призначено з 2018 року. Ними субсидіант має самостійно розрахуватися за лютневі комунальні платежі. Гроші, які залишаться після оплати комуналки, домогосподарство може використати на власні потреби.

Обов'язковий платіж скасовується

З березня таке поняття як обов'язковий платіж скасовується. Субсидіанти отримуватимуть всю суму допомоги на руки і мають самостійно розрахуватися за спожитий у лютому газ, електроенергію, воду та тепло. Монетизована субсидія, яка залишиться після оплати комуналки, може бути використана на власний розсуд домогосподарства.

За оплату комуналки після 25 числа субсидії не відмінятимуть

Є громадяни, яким субсидія надійде разом з пенсією у 20 числах березня - у їхній пенсійний день. У переважній більшості це працюючі пенсіонери. Виникає запитання - як встигнути оплатити комунальні платежі за лютий і чи не відмінять субсидію якщо оплата відбудеться після 25 числа?

Субсидію не відмінять! Допомога готівкою наступного місяця так само прийде у день виплати пенсії. Головне, щоб заборгованості не було станом на травень 2019 - тоді, коли відбувається перепризначення субсидій на новий рік.

НЕ пенсіонери зможуть отримати свою субсидію у будь-якому відділені Ощадбанку

Усі одержувачі житлових субсидій, які НЕ є пенсіонерами та користуються допомогою з 2018 року, з 12 березня зможуть забрати свою монетизовану субсидію у будь-якому відділені Ощадбанку. Потрібен лише паспорт та ідентифікаціний код. Немає жодної прив'язки до місця реєстрації громадянина, якому призначено державну допомогу для оплати комунальних платежів.

Міністерство соціальної політики України

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