Павло Розенко: Ми вийшли на траєкторію стабільного зростання економіки і соцстандартів

За останні 4 роки Україна з переддефолтного стану вийшла на траєкторію стабільного зростання економіки і соціальних стандартів. Про це в ефірі телеканалу «ZIK» заявив Віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко.

«Ми прийшли у розпал воєнної агресії Росії проти України, коли протягом декількох місяців був анексований Крим і захоплена значна частина Донецької і Луганської областей. На рахунках казначейства попередня влада залишила декількасот тисяч гривень, в той час коли видатки лише Пенсійного фонду складають близько 15 мільярдів гривень щомісяця. У цей непростий час ми змогли не лише зберегти державу як інституцію. Зокрема, у соціальній політиці ми змогли забезпечити, навіть у найкритичніші моменти, вчасну виплату пенсій і соціальних допомог. А вже з 2016 року ми почали хоч і поступове, але системне підвищення соціальних стандартів», - сказав Павло Розенко.

«Зараз ми вже вийшли на траєкторію повноцінного і стабільного підвищення соцстандартів і увійшли в той період, коли протягом двох останніх років економіка показує стабільне зростання, у нас з’являється ресурс і ми можемо реально підвищувати заробітні плати і пенсії. Ми зробили велику роботу, щоб уникнути дефолту країни і перейти до того, щоб реально підвищувати рівень життя українців», - наголосив Віце-прем’єр-міністр.

Служба Віце-прем'єр-міністра України