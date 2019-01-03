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Прем’єр-міністр: Ми проводимо перерахунок пенсій, він торкнеться 10 млн людей

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Уряд України в рамках пенсійної реформи проводить черговий перерахунок пенсій, який торкнеться 10 млн пенсіонерів. Про це сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.

«Це другий перерахунок пенсій за останні два роки. Перший був у жовтні 2017 року, і зараз – 1 березня 2019 року. Він торкнеться 10 млн людей», – сказав Володимир Гройсман.

Він наголосив, що відтепер перерахунок пенсій здійснюватиметься щороку в автоматичному режимі за конкретною формулою.
«Дуже важливо було забрати пенсії з рук недобросовісних політиків і передати їх в руки людей, – сказав Володимир Гройсман. – Зараз ми маємо концентруватися над підвищенням мінімальних пенсій».

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України

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