Прем’єр-міністр: Ми проводимо перерахунок пенсій, він торкнеться 10 млн людей

Уряд України в рамках пенсійної реформи проводить черговий перерахунок пенсій, який торкнеться 10 млн пенсіонерів. Про це сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.

«Це другий перерахунок пенсій за останні два роки. Перший був у жовтні 2017 року, і зараз – 1 березня 2019 року. Він торкнеться 10 млн людей», – сказав Володимир Гройсман.

Він наголосив, що відтепер перерахунок пенсій здійснюватиметься щороку в автоматичному режимі за конкретною формулою.

«Дуже важливо було забрати пенсії з рук недобросовісних політиків і передати їх в руки людей, – сказав Володимир Гройсман. – Зараз ми маємо концентруватися над підвищенням мінімальних пенсій».

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