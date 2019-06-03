Глава Уряду про вартість тепла й води в містах: Ціна залежить від технологій виробництва, обліку й енергозбереження іна на тепло в оселях у

Глава Уряду про вартість тепла й води в містах: Ціна залежить від технологій виробництва, обліку й енергозбереження

іна на тепло в оселях українців залежить не стільки від ціни газу, скільки від вартості виробництва, чіткого обліку споживання та заходів енергозбереження. Про це сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час селекторної наради, присвяченої питанням тарифоутворення на тепло та гарячу воду для населення.

Глава Уряду наголосив, що сьогодні в регіонах «є над чим замислитися». «Ціна на газ для теплопостачальних організацій – однакова. Але коли ми дивимося на тарифи на тепло, то у нас є різниця серйозна щодо вартості тепла в одних містах та в інших, - сказав Глава Уряду. – Вартість тепла й води залежить від технології виробництва, обліку та заходів енергозбереження».

Прем’єр-міністр навів кілька прикладів, як саме коливається вартість однієї гКал тепла в різних містах. За його інформацією, в Івано-Франківську 1 кГал тепла коштує 1312 грн, у Житомирі – 1389 грн, Маріуполі – 1303 грн, у Вінниці – 1375 грн, Києві – 1317 грн. Разом з тим у Луцьку – вже 1847 грн, у Кропивницькому – 1852 грн, Чернігові – 1737 грн.

«До чого тут ціна газу? Що для Луцька, що для Івано-Франківська ціна газу однакова! – зазначив Володимир Гройсман. – Але при однаковій ціні на газ маємо різницю 30-40% на вартість тепла. Я розумію, що різниця може бути. Але через те, що технології виробництва різні. І тут виникає питання: а що зробили місцеві керівники, адже більшість ТКЕ належить муніципалітетам?»

Прем’єр-міністр навів й інші дані. Так, минулого року на проекти саме з модернізації комунальних мереж та на підготовку до опалювального сезону 2018-2019 років було виділено 12,5 млрд грн. Проте витрачено лише 3 млрд грн. «Сьогодні у нас 20 тис. км мереж. Скільки відремонтували, знаєте? Лише 240 км мереж. Відчуваєте різницю? Ми з 12,5 млрд тільки 3 направили на ці цілі, – сказав Глава Уряду. – Аварійних мереж в країні – 7 тис. км. І власники їх – місцева влада. Це ваша відповідальність!»

Володимир Гройсман звернув увагу й на те, що відсутність енергозбереження веде до втрат при транспортуванні тепла на рівні близько 15%. Саме тому, звертаючись до місцевих голів, Глава Уряду наголосив, що потрібно системно підійти до вирішення питання.

«Закликаю міських голів – подайте чіткий план модернізації й розвитку ЖКГ на 2019-2020 роки. І хотів би, аби більшість коштів інвестували в котельні, у мережі, – сказав Володимир Гройсман. – Не гоніться за дешевою славою, яка потім дорого обходиться людям».

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України