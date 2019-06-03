Глава Уряду доручив провести перевірки постачальних організацій енергоресурсів

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман доручив Національній комісії з питань регулювання ринку електроенергетики та комунальних послуг, Антимонопольному комітету, Державній службі з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів провести ретельні перевірки організацій, що постачають енергоресурси, накласти відповідні штрафи і захистити споживачів від необґрунтованих платіжних вимог.

Про це він сказав, підбиваючи підсумки селекторної наради з питань тарифоутворення на місцях.

За словами Володимира Гройсмана, до цієї роботи мають активно долучитися й представники місцевої влади.

«Все, що зараз відбувається, – це беззаконня з боку різних постачальних організацій. Я прошу: наведіть порядок і захистіть людей. Це чітка вимога», – сказав Глава Уряду.

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України