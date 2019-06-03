Павло Розенко: Березнева індексація пенсій – це не останнє підвищення, це лише початок

Віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко наголошує, що осучаснення пенсій, яке здійснюється у березні цього року, – це не останнє підвищення виплат, а лише початок зростання рівня пенсійного забезпечення українців. Про це він сказав в ефірі телеканалу «NewsOne».

«Сьогодні ми знаходимось у стадії реформування пенсійної системи. Цей процес був розпочатий у жовтні 2017 року і зараз, із 1 березня, коли здійснюється перерахунок пенсій, відбувається лише один із етапів пенсійної реформи», – зазначив він, наголосивши, що відтепер перерахунок пенсій буде відбуватися автоматично і регулярно. «Тобто це лише початок, це не останнє підвищення пенсій», – підкреслив Віце-прем’єр-міністр.

Павло Розенко також зауважив, що весь додатковий ресурс, який отримуватиме Пенсійний фонд України, буде спрямовуватися на підвищення пенсійних виплат, як це відбулося у зв’язку з надходженням додаткових коштів від пільгового розмитнення автомобілів на єврономерах.

«Наприкінці минулого року за ініціативою Президента України був ухвалений закон про розмитнення автомобілів на єврономерах, відповідно до якого всі платежі від розмитнення автомобілів у цей пільговий період зараховувались на рахунок Пенсійного фонду. 22 лютого закінчився пільговий режим розмитнення, і ми побачили, що є додатковий ресурс Пенсійного фонду, частина якого піде на проведення поточної індексації, а понад 4,5 млрд грн понадпланових надходжень Пенсійного фонду будуть використані якраз для додаткових виплат тим пенсіонерам, які мають значний трудовий стаж, але не зі своєї вини виходили на пенсію з маленьких зарплат і тому мають мізерні пенсії. Очевидно, що ці додаткові кошти, які надійшли на рахунки Пенсійного фонду, потрібно використати для сплати пенсій, а не сидіти і чекати поки завершаться вибори. Людям кошти потрібні вже зараз», – сказав він.

Павло Розенко також додав, що пенсійна система України стане повністю справедливою, коли в повному обсязі запрацює трирівнева пенсійна система. «Коли українці почнуть отримувати пенсію не з одного джерела, як зараз, а з 3 джерел: солідарної системи, накопичувального рівня і недержавного пенсійного страхування», – зазначив Віце-прем’єр-міністр.

Служба Віце-прем'єр-міністра України