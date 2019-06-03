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Економіка України зростає швидшими темпами, ніж прогнозували міжнародні фінансові інституції, - Павло Розенко

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Економіка України зростає швидшими темпами, ніж прогнозували міжнародні фінансові інституції, і вже в цьому році розмір заробітних плат в Україні в доларовому еквіваленті досягне докризового рівня. Про це в ефірі телеканалу NewsOne заявив Віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко.

«Внаслідок воєнних дій, які розпочала Росія, анексії та окупації нею частини території України, наша держава втратила дуже значну частину свого економічного потенціалу. У 2013 році Міжнародний валютний фонд прогнозував, що Україна відновить свій економічний потенціал лише у 2022 році. Але вже сьогодні ми можемо сказати, що рівень заробітних плат у 2019 році в доларовому еквіваленті досягне докризового, довоєнного 2013 року», - сказав він.

«Ще три роки тому мінімальна заробітна плата в Україні складала 50 доларів, а на сьогодні вона зросла вже втричі. Тобто українська економіка зростає швидшими темпами, ніж нам прогнозували міжнародні фінансові інституції», - наголосив Павло Розенко.

Служба Віце-прем'єр-міністра України

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