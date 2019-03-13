Павло Розенко: Найближчим часом ми презентуємо нові програми щодо підвищення рівня пенсійного забезпечення

Віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко наголошує, що Уряд продовжує працювати над вдосконаленням пенсійної системи України і невдовзі планує презентувати нові програми щодо підвищення рівня пенсійного забезпечення. Про це він сказав в ефірі телеканалу «Еспресо».

«Я категоричний противник ідей тих політиків, які говорять, що, мовляв, не треба зараз підвищувати пенсії, а треба чекати 2 місяці, поки завершаться вибори. Ідеологія чинної влади полягає у тому, що як тільки у Пенсійному фонді з’являється додатковий ресурс, ми його одразу спрямовуємо на підвищення рівня життя наших громадян. Ми це робили протягом останніх років і точно так само зробили і зараз», – сказав він.

Павло Розенко нагадав, що саме Верховна Рада України ухвалила закон, ініційований Президентом України Петром Порошенком, відповідно до якого кошти, які надійдуть до бюджету ПФУ від пільгового розмитнення автомобілів на єврономерах, мають бути спрямовані на підвищення пенсій. «Саме тому Президент і Уряд прийняли рішення, що 4,5 млрд грн понадпланових надходжень будуть спрямовані на додаткові виплати тим пенсіонерам, які мають повний стаж роботи, але виходили на пенсії з низьких заробітних плат. Це приблизно 1,9 млн людей, у яких пенсія менше 1700 грн», – зазначив Віце-прем’єр-міністр, нагадавши, що сума додаткових виплат складатиме 2400 грн, які будуть виплачені двома траншами – з 1 березня і з 1 квітня.

Павло Розенко підкреслив, що підвищення пенсій, які відбуваються у березні, – не останні. «Ми працюємо над подальшим вдосконаленням пенсійної системи. Зокрема, ми плануємо внести певні корективи у формулу розрахунку пенсій, де можливо збільшити «вартість» саме трудового стажу для людей, які вийшли на пенсію до 2010 року. Ми розуміємо, що це несправедливо, коли людина «пропахала» все життя і отримує мізерну пенсію. Зараз ми робимо лише перші кроки. А вже найближчим часом плануємо презентувати нові програми щодо пенсійного забезпечення тих людей, які мають великий стаж роботи», – розповів він.

Служба Віце-прем'єр-міністра України