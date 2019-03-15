Житлово-комунальні послуги є базовими та найближчими до людей, – Геннадій Зубко

Саме реформа децентралізації дає можливість модернізувати підприємства житлово-комунального господарства. І сьогодні дуже важливою є якість цих послуг, які є базовими і найближчими до людей. На цьому наголосив Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко під час урочистостей до Дня працівника ЖКГ у Житомирі.

«Реформа децентралізації стала базовою в Україні. На місця були передані фінанси, можливості та повноваження, що дозволило підприємствам ЖКГ проводити модернізацію і бути амбітними. Якщо говорити про зростання місцевих бюджетів, то у 2014 році з початком реформи децентралізації Житомир мав 300 млн грн, а вже 2018 рік закінчив з показником у 1,5 млрд грн. Окрім фінансування з місцевих бюджетів, місто залучило інвестиції Світового банку, уряду Швейцарії в модернізацію житлово-комунального господарства. І я маю надію, що ці проекти будуть успішно реалізовані і в першу чергу дадуть якісну послугу», – зазначив Геннадій Зубко.

За словами Віце-прем’єр-міністра, сьогодні важлива якість послуг і в освіті, і в медицині, і в наданні адмінпослуг.

«Водночас послуги ЖКГ – це базова послуга і найближча до людини. А їх якість – це повага до людини, яка сплачує послуги. Тому ми зараз хочемо бачити амбітні міста, які проводять реформи і модернізують ЖКГ. І основні напрямки у цьому – модернізація комунальних підприємств, створення інституту відповідального власника, проведення термомодернізації й енергоефективності в житловому секторі», – підкреслив Геннадій Зубко.

Урядовець додав, що монетизація субсидій – також важливий елемент до енергоефективності. «Люди завжди оплатять якісну послугу. І саме монетизація субсидій забирає бар’єр щодо енергоефективності у домогосподарств. Адже тепер люди будуть рахувати, що споживати і як економити на комунальних послугах».

З нагоди свята Геннадій Зубко нагородив жителів області грамотами Кабінету Міністрів України і побажав усім працівникам підприємств ЖКГ здоров’я, успіху і поваги до людей: «Кожен з вас сьогодні зупиняє ті критичні ситуації, які виникають у наших містах. Але я хочу побажати всім тим, хто працює з ранку до світанку, не ліквідовувати критичні ситуації, а взагалі позбутися словосполучення «проблеми в ЖКГ». Будьте тими людьми, які надають якісну послугу. А ми будемо робити все для того, щоби провести реформи, створити інститут відповідального власника у житловому секторі, модернізувати водоканали і побудувати ту країну, яка відповідатиме стандартам європейської держави».

Служба Віце-прем'єр-міністра України