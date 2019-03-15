Об’єднання зусиль центральної та місцевої влади з реформування системи охорони здоров’я дає колосальні результати

15 березня Віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко у ході робочої поїздки до Черкаської області ознайомився з роботою Золотоніського міського центру первинної медико-санітарної допомоги.

«Золотоніський центр сімейної медицини – це яскравий приклад того, що реформа децентралізації та реформа системи охорони здоров’я, об’єднання зусиль центральної та місцевої влади дають колосальні результати. Тут протягом короткого часу, буквально за 3 роки, було змінено фактично все – від проведення ремонтів приміщень, встановлення сучасного обладнання до зміни якості обслуговування пацієнтів, підвищення якості надання медичних послуг», – сказав Павло Розенко.

Віце-прем’єр-міністр зазначив, що внаслідок зміни системи фінансування охорони здоров’я, яке передбачене медреформою, різко зросли і зарплати працівників медичних установ. «Станом на 1 жовтня 2018 року середня зарплата усіх співробітників Золотоніського міського центру первинної медико-санітарної допомоги – 4600 гривень! Станом на 1 березня 2019 року зарплата медсестер, технічного персоналу – 8000 гривень; сімейних лікарів, педіатрів 15000-17000 гривень!» - наголосив він.

Служба Віце-прем'єр-міністра України