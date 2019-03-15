Павло Розенко: Усі необхідні кошти для виплати монетизованих субсидій є

Кошти необхідні для виплати монетизованих субсидій закладені у Державному бюджеті Україні і жодних проблем з видачею готівки людям не виникне. Про це у ході наради з працівниками соціальної сфери та представниками місцевих громад Черкаської області заявив Віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко.

«З 1 березня стартувала виплата монетизованих субсидій – це фінальний етап реформування системи субсидій, коли ми нарешті відійдемо від системи взаємозаліків, яка викликала багато питань. Система стає більш простою і прозорою. Зараз вже почала розганятися істерія про те, що, мовляв, грошей на це не вистачає. Я хочу наголосити, що кошти для виплати монетизованих субсидій закладені в Державному бюджеті України, вони є на казначейських рахунках. Всі необхідні кошти будуть надходити вчасно і в повному обсязі», - сказав він.

Павло Розенко наголосив представникам місцевої влади на необхідності здійснити низку кроків з точки зору організації роботи з виплати субсидій готівкою. «Це має бути спільна злагоджена робота місцевих управлінь соцзахисту і відділень «Ощадбанку». Щоб уникнути будь-якої напруги, нервозності і черг, щоб забезпечити можливість отримати субсидію в будь-якому відділенні «Ощадбанку», пред’являючи лише паспорт і ідентифікаційний код», - зазначив Віце-прем’єр-міністр.

Павло Розенко також закликав представників місцевої влади провести серед людей роз’яснювальну роботу щодо того, що субсидія – це цільовий платіж, який, насамперед, має бути використаний для сплати за житлово-комунальні послуги, а вже зекономлені кошти можуть бути використані одержувачами субсидій на власний розсуд.

Служба Віце-прем'єр-міністра України