у 5 разів зріс попит сімей на «теплі кредити» в Укргазбанку за другий тиждень роботи програми

Із стартом «теплих кредитів» у цьому році українські родини поспішили взяти участь у програмі та розпочати утеплення будинків.
Так, впродовж 2-го тижня роботи програми ще понад 1000 родин залучили 40 млн грн «теплих кредитів» в Укргазбанку. Це у 5 разів більше, ніж за попередній тиждень.
Зокрема:
- майже 39 млн грн – на утеплення приватних будинків;
- 500 тис. грн – на твердопаливні котли.
Нагадуємо, що учасники програми отримують із держбюджету відшкодування за «теплим кредитом»:
- 20% – на твердопаливні котли (35% - для субсидіантів);
- 35% – на утеплення приватних будинків;
- 40% –70% – для ОСББ.
Очікуємо найближчим часом на активну участь усіх 4 банків у програмі «теплих кредитів».
Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України