у 5 разів зріс попит сімей на «теплі кредити» в Укргазбанку за другий тиждень роботи програми

Із стартом «теплих кредитів» у цьому році українські родини поспішили взяти участь у програмі та розпочати утеплення будинків.

Так, впродовж 2-го тижня роботи програми ще понад 1000 родин залучили 40 млн грн «теплих кредитів» в Укргазбанку. Це у 5 разів більше, ніж за попередній тиждень.

Зокрема:

- майже 39 млн грн – на утеплення приватних будинків;

- 500 тис. грн – на твердопаливні котли.

Нагадуємо, що учасники програми отримують із держбюджету відшкодування за «теплим кредитом»:

- 20% – на твердопаливні котли (35% - для субсидіантів);

- 35% – на утеплення приватних будинків;

- 40% –70% – для ОСББ.

Очікуємо найближчим часом на активну участь усіх 4 банків у програмі «теплих кредитів».

Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України