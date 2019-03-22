Павло Розенко: Монетизуючи субсидії і підвищуючи пенсії, Уряд виконує Закон

Монетизація субсидій та індексація пенсій передбачена чинним законодавством України, тому всі спекуляції щодо необхідності припинити ці програми – марні. На цьому у ході селекторної наради наголосив Віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко.

«Навколо монетизації субсидій та індексації пенсій виникає багато спекуляцій. Деякі політики почали навіть розганяти панічні настрої в суспільстві і заявляти про те, що треба ці програми негайно припинити і почекати, поки завершаться вибори, а потім вирішити, що з цим робити. Я хочу заявити про те, що позиція Уряду у цьому питанні однозначна – ми маємо чіткий план боротьби з бідністю і не збираємося слухати жодних пропозицій щодо обмеження чи зменшення пенсійних виплат, припинення їх індексації, відмови від монетизації субсидій тощо. Ми будемо підвищувати рівень життя наших громадян сьогодні і зараз. Ми не будемо чекати, поки хтось із політиків награється у президентські вибори», – сказав він.

Віце-прем’єр-міністр нагадав, що у частині третій статті 11 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» чітко визначено, що пільги та субсидії на оплату житлово-комунальних послуг з 1 січня 2019 року виплачуються споживачам у грошовій формі. «Це до відповіді на запитання, чому монетизація проходить саме зараз. Дехто намагається пов’язати це з політичними процесами, які зараз відбуваються в Україні, але насправді відповідь одна – Уряд чітко виконує закони України, і якщо там написано про монетизацію субсидій, то ми це робимо», – наголосив він.

Павло Розенко також додав, що монетизація субсидій повністю відповідає стратегії реформування системи субсидій. «Процес реформування субсидій розпочався не вчора, не за місяць до виборів, не за два. Ми розпочали цей процес більше 3 років тому, коли була здійснена масштабна «революція» в системі субсидій. Вже, напевно, багато хто забув про те, що ще 4 роки тому, щоб оформити субсидію, треба було пройти 10 кіл пекла, заповнити десятки сторінок різних документів і простояти в кілометрових чергах. Після реформування системи субсидій ми зробили цей процес максимально простим і відкритим. І монетизація повністю відповідає стратегії реформування системи субсидій», – підкреслив Віце-прем’єр.

«Те ж саме хочу сказати і щодо індексації пенсій та реалізації соціальної ініціативи Президента України щодо додаткових виплат пенсіонерам з великим стажем, які отримують пенсію нижче 1700 грн. Ми діємо виключно в межах законів України. Ця ініціатива виникла після того, як підбили підсумки пільгового розмитнення автомобілів на єврономерах. Згідно із Законом України всі платежі від розмитнення цих авто надходили безпосередньо на рахунки Пенсійного фонду України. 22 лютого пільговий режим завершився, і 25 лютого було прийняте рішення, що для наведення соціальної справедливості ці кошти ми маємо спрямувати на додаткові пенсійні виплати тим людям, котрі мають великий трудовий стаж, але отримують пенсію нижчу за 1700 гривень. Ресурс для підвищення пенсій є сьогодні, значить, ми їх будемо підвищувати сьогодні», – підсумував Павло Розенко.

Служба Віце-прем'єр-міністра України