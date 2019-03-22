Павло Розенко: Пенсії близько 2,5 млн пенсіонерів зростуть на понад 1 тисячу гривень

Середня сума підвищення пенсій з 1 березня 2019 року для осіб, пенсії яких підлягали перерахунку, складає 514 гривень. Про це у ході селекторної наради повідомив Віце-прем’єр-міністр україни Павло Розенко.

«Нагадаю, що Уряд прийняв рішення, що підвищення пенсій не може бути меншим за 100 грн. На сьогодні середня сума підвищення для осіб, пенсії яких підлягали перерахунку, складає приблизно 514 гривень», – сказав він.

За словами Віце-прем’єр-міністра, підвищення пенсій на суму від 100 грн до 400 грн відбулося для 2,5 млн людей, від 400 грн до 700 грн – понад 1,5 млн, від 700 грн до 1000 грн отримали практично 500 тис. осіб. «І, що особливо приємно, 2,5 млн українців отримали підвищення на понад 1000 грн. Наголошую, що це щомісячне підвищення до пенсії», – підкреслив Павло Розенко.

Він також нагадав, що близько 2 млн 100 тис. пенсіонерів, які мають великий трудовий стаж, але пенсію нижчу за 1700 гривень, отримають додаткові одноразові пенсійні виплати розміром 2410 грн. «Ця сума буде виплачена двома траншами – 1205 грн з 1 березня і 1205 грн з 1 квітня», – зазначив Павло Розенко.

Служба Віце-прем'єр-міністра України