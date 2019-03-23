Прем’єр-міністр про монетизацію субсидій: Залишок коштів після оплати послуг залишатиметься людям на власні потреби

Процес монетизації субсидій передбачає, що кошти, зекономлені за рахунок ефективного використання ресурсів, залишатимуться споживачам – отримувачам субсидій – на власні потреби. Про це сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.

«Ми зараз видаємо кошти людям. Кошти належать громадянам, які отримують субсидії. Процес буде продовжуватися, – сказав Володимир Гройсман. – Я вірю в сумління людей. І якщо людина отримала 1700 грн монетизованої субсидії, а спожила ресурсів на 1200-1300 грн, то решта залишається людині на власні потреби. Це є абсолютно справедливо».

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України