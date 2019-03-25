Глава Уряду: Люди з інвалідністю мають бути повністю інтегровані в життя суспільства

Я хочу привернути увагу до проблем людей з інвалідністю в Україні. Про це сказав Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час вручення спеціально обладнаних автомобілів для людей з інвалідністю.

«Наш простір повинен бути безбар'єрним, доброзичливим і доступним для всіх. Людині має бути зручно у будь-якому приміщенні, зручно спуститися з високих поверхів, щоб не було ніяких обмежень», – наголосив Глава Уряду.

Ініціативу створення спеціальних служб перевезення свого часу започаткувала Урядова уповноважена з прав осіб з інвалідністю Раїса Панасюк. Ідея полягала у стимулюванні територіальних громад до створення служб перевезень осіб з інвалідністю, передусім з ураженнями опорно-рухового апарату.

Минулого року на придбання спецавтомобілів було виділено 28,5 млн грн. Було придбано 25 спеціально обладнаних автомобілів, 10 із яких – вже передано на місця. Сьогодні було передано ще 15 таких автомобілів.

Прем'єр-міністр наголосив, що у 2019 році програма буде продовжена.

«Вже розпочато закупівлю 24 спеціально обладнаних автомобілів», – сказав Володимир Гройсман.

Довідково

Спеціальне авто для перевезення осіб з інвалідністю призначене для транспортування двох людей у візках і трьох супроводжуючих. Виготовлені автівки в Україні на основі вантажно-пасажирського мікроавтобуса PEUGEOT Boxer.

Авто укомплектоване пасажирським підйомником, що керується дистанційним пультом. Для зручності підйомник має перехідний місток. Основні технічні параметри відповідають Директивам Безпеки ЄС.

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України