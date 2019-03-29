Павло Розенко: Монетизація субсидій буде продовжуватися і в наступному опалювальному сезоні

Віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко, перебуваючи з робочою поїздкою у Чернівцях, закликав представників місцевої влади, управлінь соціального захисту населення, до наступного опалювального сезону виправити всі помилки, які виникнуть протягом перших місяців виплати монетизованих субсидій.

«Монетизація субсидій буде продовжуватися і в наступному опалювальному сезоні. Зараз є час і можливість виправити проблемні моменти, помилки, які виникають чи то з реєстрами отримувачів, чи то з обміном інформацією між відомствами, чи то з донесенням інформації до людей, та швидко їх усунути, щоб в новий опалювальний сезон увійти із повністю досконалим механізмом», - сказав він.

Павло Розенко нагадав, що виплата монетизованих субсидій розпочалася з 1 березня 2019 року. 2,3 млн домогосподарств отримують свої виплати через Пенсійний Фонд України, і приблизно 1,2 млн – через «Ощадбанк».

Служба Віце-прем'єр-міністра України