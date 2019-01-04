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З сьогоднішнього дня розпочато процес отримання заяв на виплату допомоги на дітей у багатодітних сім'ях

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Із 1 квітня 2019 року Урядовим рішенням з метою покращення матеріального стану багатодітних сімей, створення належних умов для виховання дітей, які виховуються в таких сім’ях, запроваджено новий вид соціальних виплат – допомога на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях.

Допомога на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях, призначатиметься на третю і кожну наступну дитину з місяця, в якому було подано заяву з усіма необхідними документами у щомісячному розмірі 1700 гривень та виплачуватиметься щомісяця по місяць досягнення дитиною 6-річного віку включно.

Звертаємо увагу, що для громадян, які звернуться у період з квітня по червень 2019 року включно за наданням допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях, зазначена допомога призначатиметься з 1 квітня 2019 року.

Міністерство соціальної політики України

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