З сьогоднішнього дня розпочато процес отримання заяв на виплату допомоги на дітей у багатодітних сім'ях

Із 1 квітня 2019 року Урядовим рішенням з метою покращення матеріального стану багатодітних сімей, створення належних умов для виховання дітей, які виховуються в таких сім’ях, запроваджено новий вид соціальних виплат – допомога на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях.

Допомога на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях, призначатиметься на третю і кожну наступну дитину з місяця, в якому було подано заяву з усіма необхідними документами у щомісячному розмірі 1700 гривень та виплачуватиметься щомісяця по місяць досягнення дитиною 6-річного віку включно.

Звертаємо увагу, що для громадян, які звернуться у період з квітня по червень 2019 року включно за наданням допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях, зазначена допомога призначатиметься з 1 квітня 2019 року.

Міністерство соціальної політики України