Уряд надав можливість Нафтогазу знизити ціни на газ для населення

Кабінет Міністрів України надав можливість Нафтогазу знизити ціни на газ для населення вже з квітня 2019 року. Відповідне рішення було прийнято урядовцями 3 квітня 2019 року.

Згідно з урядовим рішенням, якщо кон’юнктура газового ринку демонструє зниження цін на газ для промисловості, Нафтогаз зобов’язаний продавати для населення газ за ціною, що визначається як середньоарифметична ціна газу, за якою державна компанія пропонує газ промисловим споживачам за умови передоплати. Якщо ціна для промисловості зростає, Нафтогаз має продавати газ для населення за ціною, встановленою Урядом України.

За прогнозами Міністерства енергетики та вугільної промисловості, тенденція до зниження цін на газ спостерігатиметься в Україні до грудня 2019 року. Це й дало підстави Уряду знизити ціну на газ для населення.

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України