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Як отримати грошову компенсацію на придбання житла для сімей загиблих учасників Революції Гідності та учасників Революції Гідності, я

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Для роз'яснення порядку отримання грошової компенсації на вирішення житлових питань учасників Революції Гідності, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2019 р. № 206, Мінсоцполітики спільно з ГО «Юридична сотня» розробили відповідну інфографіку для осіб, які претендують на отримання грошової компенсації.

Ознайомитися з вимогами, переліком необхідних документів, порядком звернення за грошовою компенсацією, а також із формулою розрахунку її розміру Ви можете перейшовши за цим посиланням: /files/206.pdf

Міністерство соцiальної політики України

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