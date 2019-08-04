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Андрій Рева: 1297 квартир для дітей сиріт було придбано за минулі два роки

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Про це Міністр соціальної політики Андрій Рева повідомив під час робочої зустрічі з Головою Представництва Дитячого Фонду ООН в Україні Лоттою Сільвандер.

"Уряд Володимира Гройсмана став першим за 28 років, який поставив перед собою завдання ліквідувати проблему відсутності житла у дітей сиріт. Протягом минулих двох років на виділені нам кошти було придбано 1297 квартир для дітей сиріт",- заявив Міністр.

Він зазначив про те, що першочергово житлом забезпечувались діти, які на той момент стали випускниками вищих навчальних закладів, оскільки ті, що є меншими за віком виховуються в патронатних сім'ях, навчаються в закладах освіти і забезпечені житлом у гуртожитках. Але дитина, яка закінчує навчання і йде у доросле життя, одразу стикається з проблемою відсутності житла.

"У минулому році ми повністю закрили потребу забезпечення житлом цієї категорії дітей, і така сама задача стоїть перед нами на цей рік, - пояснив урядовець і акцентував увагу на процедурі забезпечення житлом, яка стала абсолютно прозорою та позбавленою корупційних ризиків - Ми не купуємо квартири, а надаємо цим дітям гроші, а вони, за сприяння місцевих органів влади, купують собі житло. В перспективі ми плануємо залучити кошти місцевих бюджетів, що дозволило би забезпечити усі інші категорії дітей-сиріт житлом. Ця процедура є більш прозорою, ніж ті, які діяли раніше, вона є важливим кроком на шляху подолання корупційних проявів, і ми надалі будемо удосконалювати систему в цьому напрямку".

Міністерство соцiальної політики України

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