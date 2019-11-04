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Павло Розенко: Є всі можливості вже в цьому році реалізувати ініціативу Президента щодо «13-ї пенсії»

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Віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко переконаний, що є всі можливості вже в цьому році реалізувати ініціативу Президента Петра Порошенка щодо виплати «13-ї пенсії». Про це він сказав, перебуваючи в Житомирі.

«Ініціатива Президента України Петра Порошенка полягає в тому, щоб одноразову виплату, яку пенсіонери отримали у березні і отримають у квітні, зробити постійною. Це може бути у вигляді «13-ї пенсії» наприкінці року. Її будуть отримувати люди, які мають великий страховий стаж, але невисоку пенсію», - пояснив Віце-прем’єр-міністр.

«Уряд зараз працює над реалізацією цієї ініціативи, ми проводимо відповідні розрахунки. У нас є всі можливості реалізувати її вже з цього року», - наголосив Павло Розенко.

Служба Віце-прем'єр-міністра України

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