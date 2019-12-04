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Можливості децентралізації дозволяють місцевій владі додатково підтримувати родини в питаннях оплати комунальних послуг

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Реформа децентралізації влади, яка запроваджується в Україні протягом останніх 5 років за всебічного лідерства Уряду, надала місцевим органам влади додаткові фінансові можливості, які, окрім іншого, можна направляти на програми додаткової підтримки родин, які з різних причин не можуть у повному обсязі сплачувати вартість комунальних послуг. Про це сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час «Години запитань до Уряду» у Верховній Раді.

Глава Уряду нагадав, що рішеннями Уряду запроваджені гранична вартість газу для населення і механізм монетизації субсидій. «І внаслідок децентралізації місцеві бюджети так само можуть підтримати родини і мінімізувати боргові навантаження. Я звертаюся до місцевих органів влади, до парламентарів: прошу – вникніть у місцеві проблеми, розберіться, де є проблеми, які можна вирішити на місцевому рівні. Потрібно турбуватися про людей», – сказав Прем’єр-міністр.

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України

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