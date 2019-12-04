Павло Розенко на Волині: Результати реформ у соціальній сфері очевидні

Віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко вважає, що одним із основних результатів реформ у соціальній сфері та реформи децентралізації є наближення усіх видів соціальних послуг до людей. Про це він сказав у ході робочої поїздки на Волинь.

«Мені надзвичайно приємно, що сьогодні, коли ми говоримо про реформи в державі,– це вже не абстрактні слова, не слайди на презентаціях чиновників, це реальні результати: нові амбулаторії, нові центри соціального обслуговування, нова якість послуг. Реформи вже сьогодні очевидні для людей», - зазначив він.

Серед останніх позитивних зрушень у системі соціального захисту Павло Розенко назвав підвищення пенсій, монетизацію субсидій та запровадження нових виплат багатодітних сім’ям.

«У цілому по Україні більше 2,5 млн людей отримали щомісячне підвищення пенсій на понад 1 тисячу гривень. Монетизація субсидій дає результати - люди отримують реальний ресурс, який можуть зекономити та після сплати за житлово-комунальні послуги використати на власні потреби. Мені дуже приємно, що результати реформ вже сьогодні очевидні, водночас ми не складаємо рук, а працюємо над тим, щоб зробити їх ще більш ефективними», - сказав Віце-прем’єр-міністр.

У ході візиту Павло Розенко провів нараду з керівництвом області з питань реалізації соціальних ініціатив Президента України Петра Порошенка та Уряду щодо монетизації субсидій, індексації пенсій та виплат багатодітним сім’ям, оглянув низку новобудов сільських амбулаторій у Луцькому та Володимир-Волинському районах та поспілкувався з волинянами.

Служба Віце-прем'єр-міністра України