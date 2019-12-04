Андрій Рева: Готівковий і безготівковий механізми надання субсидій працюватимуть і надалі

Готівковий і безготівковий механізми надання субсидій працюватимуть і надалі. Про це Міністр соціальної політики України Андрій Рева заявив під час «Години запитань до Уряду» у Верховній Раді 12 квітня 2019 року.

Він наголосив, що Уряд не приймає тимчасових рішень, процес монетизації субсидій прописаний в Законі України «Про житлово-комунальні послуги», а механізм монетизації забезпечений двома урядовими постановами.

«Безготівковий і готівковий механізми монетизації субсидій існуватимуть і надалі. Прийнятим Бюджетом України достатньо коштів для забезпечення виплат як готівкової, так і безготівкової субсидій. По завершенню опалювального сезону обидва механізми субсидій існуватимуть і надалі», – заявив Андрій Рева і додав, що тим людям, які добросовісно сплачують за житлово-комунальні послуги, отримуючи субсидію живими коштами, субсидії в готівковій формі сплачуватимуться і надалі, без будь-яких обмежень. Що стосується тих, хто матиме заборгованість, то після сплати заборгованості або реструктуризації заборгованості їм протягом року буде надаватися субсидія в безготівковій формі.

Урядовець також зазначив, що про результати ефективності ухвалених рішень щодо монетизації субсидій Міністерство соціальної політики матиме можливість надати інформацію до 1 липня 2019 року, коли будуть підбиті підсумки цього етапу монетизації субсидій.

Міністерство соціальної політики України