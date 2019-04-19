Урядом затверджено новий порядок розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві

17 квітня 2019 року на засіданні Уряду прийнято постанову Кабінету Міністрів України „Про затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві”, якою удосконалено механізми розслідування та обліку нещасних випадків та аварій на виробництві відповідно до вимог чинного законодавства, а також урегульовано питання розслідування професійних захворювань та отруєнь на виробництві.

Зазначеною постановою Кабінету Міністрів України передбачено, зокрема, спрощення процедури оформлення документів, необхідних для встановлення факторів, що пов’язують нещасний випадок чи захворювання із професійною діяльністю, визначення переліку випадків, які підлягають розслідуванню, встановлення строку давності для розслідування нещасних випадків на виробництві, визначення вимог до санітарно-гігієнічних умов праці, а також функцій і повноважень Державної служби України з питань праці із ведення обліку аварій, нещасних випадків, гострих і хронічних професійних захворювань та отруєнь і причин їх виникнення.

Реалізацією цього правового акта забезпечуватиметься належний соціальний захист громадян, постраждалих на виробництві, зокрема тих, які працюють на умовах цивільно-правового договору або на інших підставах, передбачених законом, фізичних осіб – підприємців та інших.

Міністерство соцiальної політики України