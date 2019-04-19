Уряд посилив соціальний захист громадян, призваних на навчальні військові збори

Прийнято постанову Кабінету Міністрів України „Про внесення змін до Порядку призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців, військовозобов’язаних та резервістів, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві”.

Зазначеною постановою урегульовано питання призначення та виплати одноразової грошової допомоги у разі смерті особи, звільненої зі строкової військової служби, якщо смерть настала протягом року після звільнення її з військової служби внаслідок поранення, контузії, каліцтва, захворювання, пов’язаних із виконанням обов’язків військової служби або з проходженням військової служби, а також у випадках отримання військовослужбовцем строкової служби, військовозобов’язаним або резервістом захворювання під час виконання ним обов’язків військової служби, що призвело до часткової втрати працездатності без установлення інвалідності (в тому числі у разі звільнення, але не пізніше ніж через три місяці після звільнення).

Міністерство соцiальної політики України