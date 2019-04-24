«Сумнівні» борги за газ не впливатимуть на субсидію

Незаконні донарахування в платіжках споживачів додаткових обсягів природного газу за приведення до стандартних умов не братимуться до уваги управліннями соціального захисту населення під час перепризначення у травні субсидій на новий рік.

Міністерство соціальної політики України, враховуючи позицію НКРЕКП про неправомірність дій операторів газорозподільчих мереж, ініціювало зміни до постанови Кабінету Міністрів України № 848. Вони передбачають право субсидіантів на автоматичне перепризначення допомоги на новий період за наявності «сумнівного» боргу за газ.

Субсидіанти сигналізують, що останнім часом їм приходять платіжки зі значними боргами. Природа цих боргів для них є незрозумілою, оскільки за спожитий їхнім домогосподарством газ вони розраховуються вчасно. Тому за пропозицією Мінсоцполітики Уряд прийняв рішення не враховувати ці «сумнівні» борги.

У травні, на вимогу постанови Кабінету Міністрів України № 848, усі постачальники природного газу будуть зобов’язані надати у місцеві управління соцзахисту інформацію щодо наявності простроченої заборгованості без зазначення нарахувань за так звані коефіцієнти. На основі цієї інформації й будуть перепризначатися субсидії.

Ті сім’ї, які розраховуються за газ вчасно і в повному обсязі, отримають право на готівкову субсидію. Ті громадяни, які матимуть борги за спожитий ними газ, будуть переведені на безготівкову форму монетизації. Борги сумнівного походження ні в першому, ні в другому випадку не впливатимуть на процес перепризначення субсидій.

Міністерство соціальної політики України