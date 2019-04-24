Павло Петренко: Мін’юст повернув дітям 6,1 млрд грн боргів зі сплати аліментів

За весь час реалізації ініціативи #ЧужихДітейНеБуває Міністерство юстиції стягнуло на користь українських дітей 6,1 млрд грн боргів зі сплати аліментів. Тільки з початку цього року найменші українці отримали 1,5 млрд грн заборгованих коштів. Про це в коментарі телеканалу «Україна» повідомив Міністр юстиції Павло Петренко.

«Для прикладу, якщо у 2017 році було стягнуто 2,4 млрд грн аліментів, то за минулий рік, коли ми почали кампанію #ЧужихДітейНеБуває і вжили заходи стимулювання недобросовісних батьків, вдалося стягнути майже вдвічі більше – 4,6 млрд грн», - наголосив очільник Мін’юсту.

Він підкреслив, що серед найбільш дієвих заходів впливу на боржників – обмеження у виїзді за кордон, керуванні транспортними засобами, користуванні зброєю та полюванні, а також суспільно корисні роботи для тих неплатників, котрі ховають свої реальні доходи.

«130 тисяч аліментників мають весь комплекс заборон – вони не можуть покидати Україну, керувати автомобілями, полювати й користуватися зброєю. Близько 40 тисяч рішень винесли виконавці про направлення злісних неплатників на суспільно корисні роботи, оплата за які йде на погашення боргу перед дитиною», - додав Міністр юстиції.

За його словами, не останню роль в успіху кампанії відіграло відкриття списку боржників, до якого потрапили багато осіб, в тому числі й публічних, які завдяки осуду громадськості розрахувалися з боргами. Велика заслуга також у тому, що державі нарешті вдалося привернути увагу суспільства до цієї проблеми і забезпечити нульову толерантність до цього явища.

«Весь цей комплекс заходів дав результат. Це приклад того, яким чином держава може захищати права людини. А в цьому випадку йдеться про найбільш незахищених наших громадян – дітей», - заявив Павло Петренко.

Очільник Мін’юсту звернув увагу на те, що в Україні нині близько 130 тисяч безробітних неплатників. Щоб спонукати таких боржників до виконання батьківських обов’язків, Мін’юст спільно з центрами зайнятості пропонує їм пройти навчання чи перекваліфікацію та отримати роботу.

Ще одна проблема – особи, котрі прикриваються мізерною офіційною зарплатою, отримуючи більшість доходів «у конверті». Для впливу на них була розпочата співпраця з органами Державної служби України з питань праці, які мають право проводити інспекцію на підприємствах.

«Ми надаємо інформацію від батьків про виплати зарплати «в конвертах». Ми передаємо її органам Держпраці, які проводять відповідні перевірки. Хочу нагадати, що штраф для роботодавців, які нелегально влаштовують працівників на роботу або платять зарплату «в конвертах» – 112 тисяч гривень», - зазначив Міністр юстиції.

Міністерство юстиції України