Павло Розенко: З 1 травня розпочнеться автоматичне переоформлення субсидій

31 травня розпочнеться автоматичне переоформлення субсидій на наступний опалювальний період. Про це повідомив у Верховній Раді України під час «Години запитань до Уряду» Віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко.

«Буквально тиждень тому Уряд ухвалив зміни і доповнення в систему субсидій. Ми прийняли рішення, що з 1 травня для 90% субсидіантів перерахунок субсидій на новий опалювальний сезон буде здійснений в автоматичному режимі», - сказав він.

«Ми і надалі будемо вдосконалювати систему субсидій з головною метою – вона має бути простою, зрозумілою і доступною для кожної людини», - наголосив Віце-прем’єр-міністр.

Як відомо, з 1 березня цього року виплата субсидій здійснюється у готівковій формі.

Служба Віце-прем'єр-міністра України