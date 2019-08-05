Ціна на газ для населення у травні має становити 8 247 гривень

Ціна на блакитне паливо, яке НАК «Нафтогаз України» продає підприємствам теплокомуненерго та постачальникам газу, в травні має становити 8 247 гривень за тисячу кубічних метрів.

Кабінет Міністрів України надав можливість державній компанії знизити ціни на газ для населення. Це рішення відповідає цілі ринкового ціноутворення на природний газ для всіх категорій споживачів і, таким чином, відповідає зобов’язанням України перед МВФ.

Якщо нарахування за газ будуть іншими, ніж 8 247 гривень за тисячу кубічних метрів газу, населення має змогу звертатися зі скаргами на урядову «гарячу лінію» 15-45.

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України