Чіткий орієнтир щодо середньої зарплати в Україні на 2021 рік – $620, – Глава Уряду

Уряд має чіткий орієнтир щодо того, якою має бути середня зарплата в Україні на 2021 рік – у доларовому еквіваленті це 620 дол. Про це Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман сказав під час підписання нової тристоронньої Генеральної угоди із профспілками та роботодавцями.

«Одне з найважливіших завдань Уряду – зростання національної економіки. Ріст економіки дозволить дати нову якість життя людей через збільшення їхніх доходів. Наш Уряд вже створив механізми, які дали можливість збільшити мінімальну зарплату в 3 рази за останні 3 роки, середню – у 2 рази.

Уряд має чіткий орієнтир щодо середньої зарплати в Україні на 2021 рік. У доларовому еквіваленті це 620 дол. – абсолютно реальний показник, який допоможе збільшити мотивацію українців працювати на власну економіку», – зауважив Глава Уряду.

Окремо Володимир Гройсман наголосив на розвитку середнього класу в Україні.

«Для мене принципово, щоб в Україні був розвинений середній клас, до якого має належати український вчитель, лікар, робітник. У наступних роках будемо робити все, щоб виконати це завдання», – сказав Прем’єр-міністр.

Зазначимо, у новій Угоді Уряд робить акцент на просуванні вітчизняного виробника на внутрішньому та зовнішньому ринках.

Зокрема, визначено спільні зобов’язання щодо створення:

- конкурентоспроможних робочих місць;

- умов для легалізації зайнятості та оплати праці;

- удосконалення системи професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації, професійного навчання працівників.

Вперше в Угоді містяться окремі зобов’язання безпосередньо роботодавців, що стосуються забезпечення належного рівня охорони і умов праці, лікування та оздоровлення працівників.

Довідково

23 серпня 2016 року Уряд вперше уклав тристоронню Генеральну угоду із профспілками та роботодавцями, що була покликана розпочати нову історію взаємодії щодо соціально-економічної політики держави, розвитку національної економіки та створення належних умов для праці громадян.

Зміст проекту Генеральної угоди складається з чотирьох основних блоків:

- розвиток економіки і вітчизняного виробництва, зростання продуктивної зайнятості, збереження і створення робочих місць;

- оплата праці;

- гідні умови праці та соціальний захист працюючих;

- соціальний діалог.

Крім того, до проекту Угоди включено рекомендації для сторін на галузевому, територіальному, локальному рівнях.