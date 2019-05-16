Органи місцевого самоврядування реалізують 340 проектів регіонального розвитку на 3,3 млрд грн за рахунок держпідтримки, – Геннадій Зубко

Уряд затвердив перший перелік інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що фінансуватимуться за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку у 2019 році. Це 340 проектів, які фінансуватимуться на 3,3 млрд грн з ДФРР.

Про це повідомив Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко, коментуючи прийняття відповідного розпорядження.

«За кошти ДФРР в регіонах буде реалізовано 113 об’єктів освіти (загальноосвітні школи, дитячі садочки) на 885 млн гривень, 29 об’єктів водопостачання та водовідведення на 383,8 млн грн, 58 об’єктів охорони здоров’я та соціального захисту населення на 696 млн грн, 14 об’єктів дорожньо-транспортної інфраструктури на 277 млн грн, 19 об’єктів культури на 161,5 млн грн тощо», – наголосив Геннадій Зубко.

За його словами, нерозподілений залишок ДФРР наразі складає 4,3 млрд грн, з яких 500 млн грн – кошти на реалізацію проектів-переможців «Всеукраїнського громадського бюджету».

До розпорядження щодо фінансування за рахунок ДФРР включено проекти, подані на розгляд всіма областями (за винятком Київської та Львівської) та містом Київ, реалізація яких розпочалась у попередніх роках із залученням коштів ДФРР.

Нагадаємо, що загальний обсяг фінансування ДФРР на 2019 рік становить 7,6 млрд грн.

Служба Віце-прем'єр-міністра України